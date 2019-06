Elva storbolag ser över sin lobbyverksamhet

Sjunde AP-fonden och Church of England har under våren ställt krav på bolagsstämmor om att företagen ska sluta bedriva lobbying som strider mot klimatmålen. Kampanjen har nu gett resultat.

Flera företag väljer nu att se över sina riktlinjer för klimatrelaterad lobbying efter en påverkanskampanj från Sjunde AP-fonden och Church of England. Kampanjen har drivits under vårens bolagsstämmosäsong där krav ställts på att företag i sin lobbying alltid stödjer Parisavtalets implementering. Hittills har elva företag, BHP Group, Anglo American, Rio Tinto, Shell, BP, Heidelberg Cement, RWE, BASF, Glencore, Equinor och Unilever, gått med på att göra en översyn och rapportera om lobbying i linje med kraven från Sjunde AP-fonden och Church of England.

AP7 och Church of England kräver bland annat att bolagen ska införa en översyn och styrning av sin direkta och indirekta lobbying. Bolagen krävs också på en handlingsplan för hur de ska agera om de upptäcker avvikelser mellan lobbyorganisationens klimatpolicy och målet i Parisavtalet. Vidare ställs krav på att bolagen ska vara transparenta och rapportera om sitt lobbyarbete.

Enligt AP7 har kampanjen varit framgångsrik och fler företag och branscher än väntat har reagerat positivt på kampanjen.

– Den största framgången är att frågan kommit upp på bordet och att fler och fler investerare, företag, organisationer ser vikten av den. Och såklart alla de företagen som gått ut publikt och gjort åtaganden. Vi hoppas det här kommer leda till att det blir en ny standard och en självklar del i företagens hållbarhetsrapportering framöver, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7, till Aktuell Hållbarhet.

Ett undantag är bilbranschen där inget företag valt att åta sig några förändringar. Det har också varit svårt att få kampanjens motioner antagna på bolagsstämmor hos tyska företag.

– Vi är såklart missnöjda med att motionerna vi lade på de tyska bolagen inte togs upp på dagordningen och att aktieägarna inte fick en chans att rösta på vårt förslag på bolagsstämman. Vi bröt ny mark när vi lade fram motionerna och slutsatsen är att det råder otydlighet om hur tysk bolagslag ska tolkas vad gäller aktieägares möjligheter, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand.

Enligt AP7 fortsätter företagens lobbyarbete att vara ett problem då många bolag när det väl kommer till kritan, trots uttalade klimatambitioner, i hög grad förhindrar, förhalar och vattnar ur nödvändiga klimatregleringar både på nationell nivå och inom EU.

AP7 kommer nu att sammanställa en rapport om resultaten av kampanjen. Redan nu har det fattats beslut om att nya motioner kommer att läggas på nästa års bolagsstämmor.