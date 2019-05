En miljon djur- och växtarter riskerar att utrotas medan naturen bryts ned i en takt som aldrig tidigare skådats i människans historia. Det visar en ny sammanställning av forskningsläget kring tillståndet för natur och biodiversitet.

Naturen håller på att brytas ned i en takt som aldrig tidigare skådats under människans historia. Takten för utrotning av arter accelererar, vilket kan få svåra konsekvenser för människor runtom i världen. Varningen kommer i ny rapport från Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, som lanseras i dag.

”Hälsan för de ekosystem som vi och alla andra arter är beroende av håller på att försämras i en snabbare takt än någonsin. Vi håller på att förstöra fundamenten för våra ekonomier, samhällen, matsäkerhet, hälsa och livskvalitet på en global nivå”, säger Sir Robert Watson, ordförande för IPBES i en kommentar.

Rapporten är en sammanställning av forskning och det är den mest omfattande rapporten som någonsin har gjorts på området. Runt 15 000 vetenskapliga och offentliga källor har sammanställts av 145 experter från 50 länder under tre år, med hjälp av ytterligare författare.

I rapporten framgår att runt en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning, i många fall inom endast ett par årtioenden.

”Biodiversitet och naturens bidrag till människor är vårt gemensamma arv och människan viktigaste livsbärande skyddsnät. Men vårt skyddsnät håller på att nå en brytpunkt. Diversiteten inom arter, mellan arter och ekosystem, och många fundamentala bidrag som vi får från nature minskar i en snabb takt men vi har fortfarande möjlighet att säkerställa en hållbar framtid för människor och planeten”, säger professor Sandra Díaz, en av författarna till rapporten, i en kommentar.

Här finns en sammanfattning av IPBES-rapporten. Hela rapporten släpps senare i år och den väntas landa på över 1 500 sidor.