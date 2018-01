Europeiska länder dåliga på att bekämpa skatteflykt

Flera EU-länder saknar en effektiv politik för att stoppa skatteflykt. Det visar en ny rapport.

Europeiska länder är dåliga på att bekämpa skatteflykt. Det visar en ny rapport som nätverket Eurodad tagit fram. I rapporten ”Tax Games: The Race to the Bottom, Europe´s role in supporting an unjust global tax system 2017” betygssätts arton europeiska länders politik utifrån företags och individers skatteflykt. Även EU:s politik granskas.

Rapportförfattarnas slutsats är att EU-ländernas regeringar saknar en effektiv politik för att sätta stopp för skatteflykt. Hälften av de granskade länderna har dessutom olika typer av skadliga upplägg som kan användas av företag för att undvika att betala skatt. 10 av de 18 länderna i rapporten är emot skapandet av gemensamma regler som skulle tvinga multinationella företag att öppet redovisa vilka vinster de gör och vilka skattar de betalar i de länder där de är verksamma. 12 av de 18 länderna har skatteavtal med utvecklingsländer som begränsar dessa länders möjlighet att beskatta multinationella företag.

Sverige är ett av de länder som är bra på att stötta utvecklingsländer på skatteområden men på tre av fem undersökta områden får Sverige ändå underkänt. Det handlar bland annat om Sveriges motstånd mot att tvinga multinationella företag att offentligt land-för-land-redovisa vinster och skatter. Men även om att man inte stödjer utvecklingsländers förslag om att upprätta ett forum för skattefrågor inom FN. Syftet med ett sådant forum skulle vara att göra det möjligt för vara med och utforma den internationella skattepolitiken på samma villkor som länder i väst.

