Experter vill se mer helhetstänk kring koppling mellan digitalisering och hållbarhet

Hållbarhet och digitalisering är två brännheta diskussionsämnen under Almedalsveckan, som ofta dessutom antas gå hand i hand. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter, men det behövs ett större helhetstänk kring digitaliseringens effekter för en hållbar utveckling enligt experter som Aktuell Hållbarhet har pratat med.

Knappt en fjärdedel av arrangemangen under Almedalsveckan handlar om hållbarhet eller digitalisering. Dessa två områden är inte bara heta seminarieämnen utan även övergripande trender som stöper om affärsmodeller och samhällen i grunden. Samtidigt finns det en risk att digitalisering okritiskt förutsätts leda till mer hållbarhet. Det menar Social Venture Networks generalsekreterare Karin Strömqvist Bååthe.

– Jag har jobbat inom hållbar utveckling under 20 år och min erfarenhet är att den traditionella hållbarhetsvärlden och greentech står ganska långt ifrån varandra. Det har blivit lite av en hype nu där man antar något är hållbart bara för att har digitaliserats och kommit in i en dator, säger Karin Strömqvist Bååthe till Aktuell Hållbarhet.

Hon påpekar att digitalisering är ett verktyg som likväl kan användas för ohållbara verksamheter eller för att skala upp aktiviteter som leder till en negativ nettoeffekt för klimatet och miljön. Därför bör man inte göra ett likhetstecken mellan hållbarhet och digitalisering, menar Karin Strömqvist Bååthe.

Som exempel konstaterar hon att olika typer av samåkningsappar, exempelvis Uber, som stundtals lyfts fram som ett gott exempel inom delningsekonomin inte alltid leder till den förväntade miljönyttan. Detta eftersom studier har visat att samåkningsappar inte alltid ersätter singelresor i bil utan snarare kollektivtrafik.

– Då blev det helt plötsligt en större klimatbelastning, så bara för att man har hittat digitala plattformar är det inte säkert att det blir mer hållbart. Vi på Social Venture Network skulle vilja ha en sektorsöverskridande dialog kring hållbar digitalisering och sätta parametrar för att hitta en bättre kompassriktning, säger Karin Strömqvist Bååthe, som även understryker att digitalisering kan medföra stora möjligheter för en hållbar utveckling.

IT-bolaget Ateas hållbarhetschef Chiara Selvetti instämmer i att det finns en risk att digitalisering och hållbarhet kopplas ihop något okritiskt.

– Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring hållbarhet, allt från smarta städer och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja engagerade lärare i skolan. Men vi tycker att man behöver se helheten och hela livscykeln av olika digitalisering- och IT-lösningar.

– Något som branschen behöver förbättra är att mäta effekten. Bara för att ett exempel; det handlar absolut om saker som konfliktmineralhandelns effekt på människor samt om cirkulär ekonomi, men även om vilken energi man använder för att driva de här lösningarna och varifrån energin kommer, säger Chiara Selvetti.

Som exempel lyfter hon att Microsoft idag använder lika mycket energi som ett mellanstort land i världen. Som ett antal ledande företag konstaterar Chiara Selvetti att Microsoft har kommit långt med att använda förnybar energi, men understryker att alla leverantörer inte har kommit lika långt och att inköpare borde vara mer medvetna om det.

– Det finns många lösningar som bidrar till att produktiviteten i olika verksamheter ökar dramatiskt, men man måste tänka på hela livscykeln. Hur mycket energi går åt för att tillverka produkterna och i dess energianvändning, samt hur man använder produkterna smart och drar nytta av digitaliseringsmöjligheter för att främja en mer hållbar utveckling.

– Det behövs bättre sätt att mäta nettoeffekten av digitaliseringen, och där har vi inte kommit lika långt ännu. Transparens är nyckel här, vi hoppas att vi kan fortsätta dialogen med branschen och ledande företag som exempelvis Dell EMC som satsar mycket på transparens och att komma lite längre, säger Chiara Selvetti.