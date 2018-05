Klimatmagasinet Putsj har tagit fram en lista med mindre konventionella konsekvenser av klimatförändringen.

Värmeböljor, orkaner och en potentiell kollaps av det globala samhällssystemet – klimatförändringen är onekligen en nagel i ögat för den som försöker att planera en fridfull framtid. Dock verkar ingen av argumenten ovan vara tillräckliga för att få världens ledare att vidta konkreta och tillräckliga åtgärder så därför har det norska klimatmagasinet Putsj tagit fram en lista med mindre konventionella konsekvenser av klimatförändringen:

Säg hejdå till Stonehenge. Ingen vet vilka som byggde Stonehenge eller varför det byggdes. Fortsätter klimatet att balla ur kommer ingen heller att få reda på det. Enligt FN-organen UNESCO och UNEP kan varmare temperatur nämligen öka förekomsten av grävande djur, till exempel grävlingar och mullvadar och blir de tillräckligt många kan de helt enkelt välta hela bygget.

Historieforskning blir omöjligt. Arkeologer, antropologer och paleontologer är beroende av kol-14-dateringar för att åldersbestämma sina fynd. Metoden går väldigt odetaljerat ut på att man mäter hur mycket av en speciell variant av kol – kol 14 – som finns kvar i till exempel ett ben. Nu till problemet: eftersom människan har släppt lös enorma mängder kol i atmosfären har mängden kol 14 minskat drastiskt. Det innebär att dagens organismer innehåller betydligt mindre kol 14 än sina föregångare och således kommer vi att bli väldigt svåra att åldersbestämma när någon hittar oss om tusentals år.

Getterna krymper. Forskare vid Durham University i Storbritannien har kommit fram till att fjällgetter i de italienska alperna väger 25 procent mindre idag än för 25 år sedan. Orsaken? Den globala uppvärmningen gör getterna så varma att de helt enkelt inte orkar leta mat. Ironiskt nog ökar risken för att de fryser ihjäl eftersom det minskade fettlagret gör dem mer känsliga för kyla.

Naturens viagra försvinner. Enligt en kinesisk studie från 2016 ligger den globala uppvärmningen även bakom den minskade förekomsten av svampen Cordyceps sinensis, kallad yarsha gumba i Nepal. Svampen växer naturligt i Himalaya och har länge används inom traditionell kinesisk medicin för att höja sexlusten hos både män och kvinnor. Förutom att fungera som ett naturligt viagra har den även där den har försett lokalbefolkningen med livsnödvändiga inkomster, men nu verkar alltså turen ha tagit slut.

Vi måste vänta längre på upplösningen av Game of Thrones. Vintern kommer, men den blir senare för varje år – både i och utanför Game of Thrones-land. Eftersom många scener spelas in i ett mörkt och vintrigt landskap har man fått skjuta på inspelningen av säsong sju och åtta tills vintern har kommit tillräckligt långt på inspelningsplatsen. Resultatet: vi måste vänta ett helt år längre på att serien ska få sin upplösning.