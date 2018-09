Flytande barriär ska samla in plastskräp från havet

I lördags sjösattes ett holländskt projekt som ska samla in plast från en av de största ansamlingarna av plastskräp i världshaven.

I lördags inleddes ett holländskt projekt för att samla in plastskräp i Stilla havet. Forskare och ingenjörer sjösatte en 600 meter lång flytande barriär i havet utanför Alcatraz i San Fransisco. Under barriären hänger ett 3 meter långt finmaskigt nät som ska samla in plastskräp större än en centimeter när barriären flyter med havsströmmarna.

Strukturen är skapad av holländaren Voyan Slat som grundade organisationen The Ocean Cleanup år 2013 när han var 18 år gammal. Under de fem år som gått sedan dess har Slat och hans team på 70 personer testat 273 olika prototyper för att skapa den bästa möjliga modellen av utrustningen.

I ett första försök ska strukturen Wilson, som fått sitt namn efter volleybollen i Tom Hanks-filmen ”Castaway”, ta sig an den plastansamling som brukar kallas ”Great Pacific Garbage Patch” och som är tre gånger så stor som Frankrike.

Wilson är utrustad med teknik som gör att den är lätt för fartyg att lokalisera. Eftersom fiskar och andra havslevande djur kan simma under nätet som ska samla in plasten ska den inte heller störa det marina viltlivet. Barriären beräknas kunna samla in 5 ton plastskräp i veckan. Var sjätte vecka kommer en båt att plocka upp skräpet som sedan körs till Holland där det ska återvinnas.