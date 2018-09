FN: svälten ökar i världen till följd av klimatförändringarna

Under det senaste decenniet har antalet svältande i världen minskat men nu har trenden vänt. Enligt FN är huvudorsaken extremväder till följd av klimatförändringarna.

Under tisdagen presenterade FN sin årliga rapport ”State of Food Security and Nutrition in the World”. Rapporten som sammanställts av FN i samarbete med the International Fund for Agricultural Development, Unicef, the World Food Programme och WHO visar att antalet svältande i världen ökar för tredje året i rad. 821 miljoner människor drabbades av svält under 2017. Det innebär att antalet svältande nu är lika många som för tio år sedan.

Enligt rapporten är extremväder, främst torka och översvämningar, till följd av ett förändrat klimat en av de främsta anledningarna till att svält drabbar allt fler människor. Rapportförfattarna noterar att de flesta svältande och undernärda lever i de områden som drabbats hårdast av klimatförändringarna. De noterar också extrema väderhändelser blivit allt vanligare under de senaste fem åren, samt att monsunperioden börjar tidigare eller senare på flera platser.

Mer än en halv miljard av världens hungrande lever i Asien men i rapporten utpekas Afrika och Sydamerika som de mest sårbara regionerna.

Ett av FN:s hållbara utvecklingsmål är att utrota hungern senast år 2030. Om målet ska nås måste klimatanpassningen gå snabbare och bli mer omfattande skriver rapportförfattarna. Eftersom vete, ris och majs är känsliga för extremväder kan vissa regioner behöva satsa på mindre känsliga grödor i framtiden. Det finns naturliga odlingssätt, som att diversifierar skördarna, som gör jordbruket mindre sårbart för missväxt till följd av extremväder. Det finns också arter som manipulerats för att klara torka bättre. Andra åtgärder som kan öka tillgången till livsmedel är insatser för att hjälpa bönder att transportera sina skördar till marknaden på ett bra sätt och tillgång till modern teknik som kan ge mer exakta väderprognoser.

Ladda ner rapporten här