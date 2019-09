Företag uppmanar anställda att demonstrera för klimatet

Efter ett år där skolstrejker spridit sig över världen efter inspiration från klimataktivisten Greta Thunberg ansluter sig nu näringsliv och organisationer till rörelsen.

Enligt Ingmar Rentzhog, vd och grundare av organisationen We Don´t Have Time, har fler än 50 organisationer uppmuntrat sina sammanlagt över nio miljoner anställda att stödja de klimatdemonstrationer som kommer äga rum i samband med FN:s klimattoppmöte i New York den 20-27 september. Antingen genom att gå med i någon av de över 3100 manifestationer som under den veckan ska hållas i 114 länder. Eller också genom att ordna en egen manifestation, eller en aktivitet såsom till exempel en klimatlunch.

Bland de företag och organisationer som stödjer rörelsen finns bland annat Scania, Vardagsfrid och Moderna Museet. På Scania planeras för ett en timma långt produktionsstopp då en hållbarhetsutbildning ska hållas för de anställda. Taxiföretaget Bzzt ska istället erbjuda gratis skjuts till klimatdemonstrationer i Stockholm den 20 till 27 september.

”De flesta organisationer börjar inse att de måste aktivera sig i den här frågan. Det går inte att bedriva verksamhet på en död planet. När vanliga människor börjat engagera sig i klimatet påverkas företag och organisationer att följa efter. Detta är mycket hoppfullt eftersom det betyder att det till slut blir omöjligt för politiker att inte agera”, säger Ingmar Rentzhog i en kommentar.