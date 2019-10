Forskare: Minskad konsumtion bra för planeten och lyckan

Att konsumera mindre är en mer effektiv klimatåtgärd än att handla miljövänligt. Samtidigt gör minskad konsumtion oss lyckligare, enligt en studie vid University of Arizona, USA.

Eftersom konsumtionen är en av huvudorsakerna till ökade klimatutsläpp är det enligt forskaren Sabrina Helm allt viktigare att förstå vilka val konsumenter gör och hur det påverkar planeten.

I en ny studie publicerad i tidskriften Young Consumers har hon tillsammans med andra forskare undersökt hur materialistiska värderingar påverkar beteendet hos så kallade ”millennials”, alltså personer födda runt millennieskiftet. Dessa personer anses nu vara den mest inflytelserika konsumentgruppen.

Studien visade att dessa unga vuxna hade två huvudsakliga sätt att konsumera mer miljövänligt: antingen genom att handla mer miljövänliga produkter eller genom att konsumera mindre. Personer med mer materialistiska värderingar valde den förra strategin vilket gjorde att de kunde fortsätta att köpa saker. Medan personer med mindre materialistiska värderingar var mer benägna att minska sin konsumtion genom att till exempel laga gamla saker och undvika att köpa onödiga prylar och att göra impulsköp.

Forskarna undersökte också konsumenternas välmående och fann då att de som valde en strategi att konsumera mindre blev lyckligare. Något som inte gällde för dem som endast handlade mer miljövänliga produkter.

”Det finns belägg för att det finns ’gröna materalister, säger Sabrina Helm, lektor på Norton School of Family and Consumer Sciences vid College of Agriculture and Life Sciences i Arizona, i en kommentar.

Och i motsats till vad forskarna förutspådde så visade det sig att dessa personer inte blev lyckligare av att handla miljövänligt. Det blev däremot de som konsumerade mindre.

”Vi trodde att det skulle kunna göra folk tillfredsställda att de deltog i att vara mer miljömedvetna genom gröna inköpsmönster, men det verkar inte så”, säger Sabrina Helm.

De som konsumerade mindre ökade däremot sitt välmående och minskade sin psykiska ohälsa enligt studien. Enligt Sabrina Helm visar det att det gör oss lyckligare och mer tillfredsställda och att ha och köpa mindre saker.

”Om du har mycket saker har du mycket att tänka på. Kanske har du mycket skulder för att du köpte alla de där sakerna, och nu måste du ta hand om dem. Det kräver underhåll och att vara organiserad. Det är inte så att man köper något och sedan är klar med det. Ägande innebär många bördor, och personer som befriar sig från ägandets bördor uppger att de känner sig bättre och friare”, säger Sabrina Helm.

Enligt studien var personer med mindre materialistiska värderingar även var bättre på ekonomisk planering och sparande vilket även det bidrog till att dessa unga vuxna mådde bättre.

Enligt Sabrina Helm kan det vara en utmaning att ändra personers konsumtionsvanor eftersom de är djupt rotade i värderingar. Om man hört sedan barndomen att det finns en produkt för allt och att det är bra för ekonomin att köpa saker så kan det enligt henne vara svårt att ändra sitt beteende.