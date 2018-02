Fredagskommentaren: Jag behåller min bil

Stora delar av dagens miljödebatt handlar om att knuffa konsumenter till att skaffa sig det nya smarta. Men jag tänker behålla min elva år gamla bil.

Det privata miljösamvetet handlar ofta om modernitet, att byta ut det gamla mot de nya klimatsmarta lösningarna. Solpaneler, bergvärme, energisnåla fönster eller en ny bil. I vissa fall är det motiverat och eftersträvansvärt, i andra fall mer tveksamt. Men stora delar av dagens miljödebatt handlar om att knuffa konsumenter i en riktning mot att skaffa sig det nya smarta.

Men jag tänker behålla min elva år gamla bil. Det är en SAAB, den köptes när etanol var det miljövänligaste alternativet, och min goda relation till en lokal bilmekaniker gör att den håller sig i trim, går som en klocka i vått och torrt.

För några månader sedan debatterades livscykelkostnader och CO2-avtryck för nya elbilar, som ansågs allt för höga för att motivera en snabb omställning. Medan andra intressenter argumenterade emot och menade att bilparken till varje pris måste förnyas för att klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Men jag är envis och säljer inte min bil, kanske av nostalgiska skäl, men lika mycket som en aktiv klimatåtgärd. Den producerades för länge sedan, och för varje år som går minskar livscykelkostnaderna. Den rullar sparsamt, ett par timmar i veckan och tankas alltid med etanol.

Skulle jag sälja bilen och köpa en ny eller begagnad sätter jag troligen igång en konsumtionskedja som riskerar att utöka den svenska bilparken med ytterligare en bil. Vad det än blir för bil så innebär det ett ökat miljö- och klimatavtryck, som ju bör undvikas.

Dessutom, min bil på begagnatmarknaden hamnar på Blocket till nästan inga pengar alls och jag kan förstås inte styra vem som köper den. Risken är stor att hen kanske köper sin första bil, tankar den med fossilbränsle och kör betydligt mer än vad jag gör.

Men gå med i en bilpool då, frågar sig vän av ordning? Svar; finns inte där jag bor, dessutom om en bilpoolslösning skulle innebär en bekvämlighet som gör att jag kör mer än vad jag gör i dag är det inte heller någon miljövinst. Överhuvudtaget är det tveksamt om bilpooler har den efterfrågade miljö- och klimateffekten. Om lättillgängliga bilar dygnet runt gör att människor som i dag cyklar och nyttjar kollektivtrafiken i våra städer börjar köra bil, så är ju ingenting vunnet.

För övrigt kommer jag inte att slänga ut fullt fungerande vitvaror, byta fönster på huset eller ersätta hemmadatorn som jag ärvt och som vid det här laget passerat femårsstrecket.

If it ain’t broke, don’t fix it – för klimatets skull.

Björn Anderberg

redaktör, Aktuell Hållbarhet