Går det mäta hur konst skapar hållbarhet?

Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg, som arbetar för att öka hållbarheten och medborgarinflytandet genom konsttävlingar.

Som en del av en större satsning på social hållbarhet har Skanska anordnat en konsttävling i sitt nybyggda kvarter Synvillan i Göteborg. Berätta mer.

– Allt vi på Skanska gör inom hållbarhetsområdet handlar om vad vi skapar för långsiktiga värden som vi lämnar efter oss. Just kulturvärden har en hel del att lära byggsektorn och vi som utvecklar bostadskvarter och andra stadsmiljöer. Ibland pratar man om kultur som den fjärde pelaren i Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling vid sidan av standardpelarna socialt, ekonomiskt och ekologiskt. I det här fallet ville vi besvara två frågor. Dels frågade vi oss hur vi kan bli skapa en bättre process för konst och kultur i stadsmiljön. Det vanliga är att någon väljer konstverk ur en katalog. Här hade vi ambitionen att öka tillgängligheten av konst och kultur men också att främja utövandet av konst. Tanken var alltså att intressera fler konstnärer att skapa konst i stadsmiljön – till exempel genom street art. Den andra frågan vi ställde oss var om vi med konst och kultur kunde ta tillvara på de kulturhistoriska värden som finns på den aktuella platsen.

Ni fick in hela 88 bidrag till konsttävlingen. Är ni förvånade att intresset var så stort?

– Vi var faktiskt helt överväldigade av det stora intresset. Vi tänkte att vi skulle vara nöjda med att cirka 20 konstnärer skulle vara intresserade. Nu fick vi in närmare 200 anmälningar till tävlingen och 88 konstverk som lämnades in.

Ni lät också de kringboende medverka i juryn till tävlingen. Varför var det viktigt?

– Det pratas mycket om dialogprocesser och i det här fallet tyckte vi att det skulle vara bra om de som bor i området får vara med i juryn och styra valet.

Konsttävlingen blev också en vägledning för andra som vill genomföra sådana här projekt. Vad var syftet med det?

– Eftersom det här var helt nytt för oss passade vi på att utforma en guide för hur man gör när man genomför konsttävlingar i bostadsprojekt. Det här arbetet ligger inom ramen för vår hållbarhetsagenda och därför vill vi vara generösa och skapa något som kunde sprida ringar på vattnet och uppmuntra andra. Guiden är öppen för alla som vill använda den. Så inte alla måste uppfinna hjulet själva.



Social hållbarhet är ofta svår att beskriva i siffror och nyckeltal. Och att mäta och värdera en sån här satsning känns extremt svårt. Har ni försökt mäta värdet på något sätt?

– Konst har kvalitativa värden och frågan är om vi måste kvantifiera dessa värden eller räcker det att konsten har kvalitéer. Värdet av konst i stadsutveckling är definitivt svårt att mäta, ändå är det fullständigt självklart att det finns ett värde. Vad skulle till exempel Berlin vara utan konst och kultur. Jo, bratwurst och betong. Kopplingen till social hållbarhet handlar om hur människor känner för de platser vi skapar.

Går det över huvud taget att mäta hur konst skapar hållbarhet?

– Det är lite som att fråga ”Hur mäter man vinkeln på nackhåret när det reser sig vid en konstupplevelse”. Är det dit vi måste komma för att prioritera den här typen av värden?

Ansvarig för hållbarhetsdriven bostadsutveckling

Namn: Christina Ingelsten

Jobb: Affärsutvecklare med ansvar för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska

Bor: I Göteborg

Ålder: 42 år

Utbildning: Teknisk licentiatexamen inom bygg- och miljöteknik vid Chalmers.

Karriär: Har arbetat med globala utvecklingsfrågor, bland annat genom Sida. Har också arbetat som konsult inom miljöledningssystem.

Viktigaste personliga hållbarhetsfrågan: ”Jag brinner för jämlikhet, mänskliga rättigheter och hur vi i Sverige hanterar och inte hanterar integrationsfrågorna”.