Global klimatdemonstration växer

Den planerade globala klimatdemonstrationen Global Strike for Future den 15 mars växer sig allt större. I dagsläget är 19 länder och 170 städer anmälda.

Vad som började som Greta Thunbergs ensamma skolstrejk för klimatet utanför riksdagen varje fredag växer nu lavinartat. I Sverige har klimatmanifestationer hållits utanför 120 kommunhus. I förra veckan skolstrejkade 35 000 belgiska ungdomar och 12 000 personer manifesterade i Haag. Australien har hittills sett klimatmanifestationer i ett tjugotal städer, enligt nätverken Klimatsverige och Fridays for Future. Nu samlar nätverken kraft inför en global klimatstrejk den 15 mars.

I Sverige kommer klimattågen att gå på 34 orter. Runtom i världen kommer det att demonstreras i ytterligare 138 orter, som finns i 18 andra länder. Tillsammans kallar de sig ”Global Strike for Future”, global strejk för framtiden. Syftet är att trycka på för en snabb klimatomställning för att begränsa uppvärmningen till maximalt 1,5 grader, som är vad världens länder enligt Parisavtalet ska sträva mot.”Koldioxidhalten i atmosfären förväntas öka rekordmycket under 2019, visar brittiska meteorologinstitutet MET i en ny analys och menar att temperaturen temporärt kan nå 1,5 grader redan inom fyra år”, skriver Klimatsverige och Fridays for Future i en kommentar.

Enligt Andreas Magnusson, elev och talesperson för Global Strike for Future i Falun, måste politikerna nu tala klarspråk och anta en politik för omställning på alla politiska nivåer och områden.

”Tiden rinner ifrån oss”, säger han.

Klimatsverige och Fridays for Future menar att vi redan nu ser allvarliga effekter av klimatförändringen och att åtgärderna hittills är otillräckliga. Förhoppningen är att sätta tryck på politiker så att framtida generationer ska slippa leva med konsekvenserna av de klimatförändringar, som blir följden om temperaturökningen går över den tröskel där de blir självförstärkande och inte längre går att stoppa.”Redan nu, vid en grad varmare temperatur, ser vi extremtorka, eldstormar, översvämningar och smältande polarisar. Det länderna hittills har lovat i sina klimatplaner leder till en värld som blir minst tre grader varmare”, skriver de.

Här är de svenska orter som hittills anmält sin medverkan i den globlala klimatdemonstrationen den 15 mars:

Bollebygd, Borlänge, Borås, Ekerö, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Gislaved, Göteborg, Hudiksvall, Härnösand, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå, Lund, Mora, Norrtälje, Rättvik, Stockholm (riksdagen), Stockholm (stadshuset), Stockholm (Universitet, Trosa, Täby, Umeå, Visby, Värnamo, Växjö, Ånge, Årsta (Enskede-Årsta-Vantör), Stockholm, Örnsköldsvik och Östersund.

Läs mer om den globala demonstrationen