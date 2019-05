Globalt förbud mot PFOA med kryphål

Plast

Naturvårdsverket presenterade i veckan nya siffror som visar att svenska konsumenter använde 102 plastbärkassar per person år 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person jämfört med år 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025.