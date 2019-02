Greta äger på sociala medier – 260 000 fler följare än Al Gore

I en ledare i Dagens Industri hyllas i dag Greta Thunberg och jämförs med Al Gore. Di:s ledarredaktion anser också att Greta fyller en viktig funktion som aktivist vid sidan om Isabella Lövin och forskare som Johan Rockström. Frågan är bara vem som i historiens ljus kommer att nämnas först.

En snabb titt på sociala medier ger en intressant föraning om styrkeförhållandena. Al Gore som har spenderat hundratals miljoner USD på sin image som klimathjälte har 108 000 följare på Instagram, Isabella Lövin har 6 973 följare och Johan Rockström döljer den uppgiften. Gretas notering för dagen är 368 000 följare. Visserligen långt kvar till Leonardo DiCaprios 29 miljoner följare på kontot där skådespelaren presenterar sig som “actor and environmentalist”. Å andra sidan följer Leonardo Greta.

Greta Thunberg har en helg bakom sig med en närmast osannolik medial hype, framförallt i Europa, efter uppmärksammade framträdanden i Bryssel och i Paris. När EU-kommissionens ordförande Jean-Paul Juncker presenterade EU-planer på miljardsatsningar för klimatet fick han inte den uppmärksamhet som var tänkt, i stället vinklades rapporteringen från den ansedda nyhetsbyrån Reuters och andra medier som att Junker nu får böja sig för Greta och klimatstrejkande ungdomars krav.

“EU’s Juncker proposes billions of spending on climate change after a 16-year-old’s speech”, skriver till exempel amerikanska CNBC.