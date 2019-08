Greta Thunberg fyller medierna

Samtidigt som Naturvårdsverket rapporterar att utsläppen inte minskar i Sverige fyller klimataktivisten Greta Thunberg medierna under förmiddagen.

Alla stora medier rapporterar i dag om hur Greta Thunberg välkomnas av hundratals klimataktivister i New York efter att ha seglat under tuffa förhållanden i femton dagar över Atlanten. Hon välkomnades av 17 segelbåtar som skickats av FN, vart och ett med segel föreställande ett av de 17 globala hållbarhetsmålen, och FN-chefen António Guterres skrev ett kärnfullt meddelande på twitter:

”Välkommen till New York! Beslutsamheten och uthålligheten som visats under din resa borde ingjuta mod i oss alla som ska delta i nästa månads Climate Action Summit”.

Greta Thunberg säger till medier att det har varit skönt att ha tid för sig själv och få möjlighet att vila och smälta utvecklingen under det gångna året, då hon gått från att vara en okänd skolflicka som klimatstrejkar för klimatet utanför Sveriges riksdag till att bli en världskänd klimataktivist, och också utsetts till en av världens mest inflytelserika personer.

Nu ska hon vila till fredag förmiddag, då det åter är dags för skolstrejk för klimatet. Den 23 september börjar klimatmötet Climate Action Summit i New York där Greta Thunberg ska tala. Under sitt kommande sabbatsår ska hon därefter resa med kollektiva färdmedel till FN:s årliga partsmöte i klimatkonventionen COP25 i Santiago i Chile, som pågår den 2-13 december.

Vid det laget har regeringen sannolikt presenterat sin klimatpolitiska handlingsplan, som ska göra att svensk klimatpolitik är i linje med Parisavtalet och Sveriges klimatpolitiska mål.