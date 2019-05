Han blir ny klimatstrateg på Zero Mission

Ossian Rundquist, med kandidatexamen från Cambridge, blir ny klimatstrateg på Zero Mission.

Ossian Rundquist blir ny klimatstrateg på Zero Mission efter att ha arbetat med hållbart företagande i Uganda. Zero Mission skriver att rekryteringen av Ossian Rundquist syftar till att öka spetskompetensen avseende klimatkompensation i samarbete med småbrukare. Ossian Rundquist har en kandidatexamen i statsvetenskap från University of Cambridge.

”Det är viktigt att inte bara minska utsläpp i Sverige utan också möjliggöra för människor i andra delar av världen att delta i klimatarbetet genom att skydda naturskog och biologisk mångfald. Chansen att arbeta med företag som vill arbeta med klimatprojekt internationellt var det som drog mig till Zero Mission”, säger Ossian Rundquist i en kommentar.