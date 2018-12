Det är tydligt att näringslivet kräver att våra studenter kan hållbarhetsfrågor. Det menar Svenne Junker som nu blir ny utvecklingsledare för programmet Global Challenges på Handelshögskolan i Stockholm. En utbildning som är unik i universitetsvärlden då den är obligatoriskt för alla studenter vid högskolans kandidatprogram.

Svenne Junker blir ny utvecklingsansvarig på den obligatoriska kursdelen Global Challenges vid Handelshögskolan i Stockholm. Under de två år som hållbarhetsprogrammet varit aktivt har studenterna på Handelshögskolan gått från att vara något skeptiska till att visa stort intresse. Svenne Junker, som också är kopplad till Handelshögskolans forskningsprogram Mistra centre for sustainable markets, Misum, konstaterar också att det kommer ett allt större tryck från näringslivet på att Handelshögskolans studenter ska ha grundläggande kunskaper om hållbarhetsfrågor.

– Vi bjuder ofta in företagsrepresentanter och vi har möten med företagen. Det finns en tydlig förväntan på att våra elever ska kunna de här sakerna. Handelshögskolans kandidatprogram är fortfarande en generalistutbildning och vi utbildar inga hållbarhetsexperter. Men då hållbarhetsfrågorna integrerar så mycket med företagens ekonomi anses den här kunskapen viktig.

Svenne Junker tror också att Handelshögskolans modell där hållbarhetskunskaperna integreras i de övriga kurserna är uppskattat i näringslivet.

– För att få en grundläggande förstelse för företagens hållbarhetsutmaningar räcker det inte med en kurs som bygger på övriga studier. Handelshögskolan utbildar inte hållbarhetschefer, men vi menar att det är viktigt att medvetandegöra hållbarhetsproblematiken och de risker som företagen möter. Det handlar om att förstå vilka processer som pågår och vilka förutsättningar som gäller för företagen.

I sin roll som utvecklingsledare tänker Svenne Junker nu fokusera på att göra hållbarhetskunskaperna till en ännu mer integrerad del av bachelor-utbildningen.