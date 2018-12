Handelshögskolan: Näringslivet förutsätter att våra elever har hållbarhetskunskaper

Denna utbildning handlar om hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom olika metoder för att mäta, hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, samlat in data och följer upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide