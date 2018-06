Här är de mest hållbara animaliska proteinkällorna

I en ny studie har forskare gjort livscykelanalyser av flera hundra animaliska proteinkällor för att se vilka av dem som har minst miljö- och klimatpåverkan.

Forskning visar att det bästa för klimatet och miljön vore om alla blev veganer. Men om du ändå vill äta kött och fisk, vilka sorter ska du välja för minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan?

Enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Frontiers in Ecology and the Environment har industrikött och odlad fisk störst påverkan på miljön och klimatet. Små vildfångade fiskar som sill och makrill och vildfångade skaldjur som ostron och musslor är däremot skonsammare mot miljön och klimatet.

Studien baseras på analyser av hundratals livscykelbeskrivningar för olika typer av animaliskt protein. Av dessa valde forskarna ut 148 som kan räknas som vanliga livsmedel som de flesta konsumerar. Forskarna jämförde sedan hur stor miljöpåverkan var för att producera 40 gram av respektive livsmedel.

