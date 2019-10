Här är den nya uppfinningen som ska stoppa tillflödet av plast till haven

Förra veckan presenterade organisationen The Ocean Cleanup en ny uppfinning och en helt ny strategi för att komma tillrätta med plastskräp i haven.

The Interceptor är namnet på en ny uppfinning från miljöorganisationen The Ocean Cleanup som utvecklar tekniker för att samla in plast från haven. The Interceptor är en plastinsamlare som ska användas i världens floder för att samla in plast innan den når ut i haven. Det är nämligen genom världens floder som en majoritet av all havsplast driver ut i haven.

”För att verkligen bli av med plasten i haven måste vi både rensa upp haven och stänga tillflödet för att förhindra att mer plast når haven. Genom att kombinera vår havsreningsteknologi med Interceptor finns lösningarna nu för att adressera båda sidor av ekvationen”, säger Boyan Slat, grundare och vd på The Ocean Cleanup.

Enligt The Ocean Cleanup är The Interceptor en skalbar lösning som i genomsnitt kan samla in 50 000 kilo plastskräp per dygn. Under optimala förhållanden uppges plastinsamlaren kunna samla in och hantera uppemot 100 000 kilo plastskräp per dag.

I dagsläget finns har The Ocean Cleanup byggt fyra färdiga plastinsamlare för floder. Två av dem är redan i drift, en i Indonesien och en i Malaysia. En tredje är på väg att sättas i drift vid Mekong-deltat i Vietnam och den fjärde ska sättas i drift i Dominikanska Republiken.