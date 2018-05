Naturskyddsföreningen: Så bra är riksdagspartierna på miljöpolitik

Under 30 års tid har Naturskyddsföreningen utvärderat partiernas agerande i miljöpolitiken inför valet. I tisdags kom utvärderingen ”Ny fart i politiken” som gäller för mandatperioden 2014-2018. Utvärderingen visar att tempot i miljöpolitiken har ökat.

Inför valet 2014 framförde Naturskyddsföreningen 18 förslag till miljö- och klimatåtgärder. Det är dessa man nu utgår från i utvärderingen där partierna ges rött, grönt eller gult ljus som betyg på deras agerande i riksdagen i förhållande till förslagen.

– Titeln på rapporten ”Ny fart i politiken” säger ganska mycket om man jämför med förra rapporten ”Fyra förlorade år för miljön”. Det hänt en hel del, nästan alla partier har höjt sin ambitionsnivå, säger Naturskyddsföreningens Generalsekreterare Johanna Sandahl till Aktuell Hållbarhet.

Förra mandatperioden genomfördes ett av Naturskyddsföreningens 18 förslag. Under den här mandatperioden har fem förslag genomförts och ytterligare 11 har delvis genomförts.

– Det som varit viktigast för miljöfrågorna under den här mandatperioden är att blockpolitiken inte har präglat politiken lika mycket som under den förra, som ju var väldigt låst. Många av de resultat vi nu ser på miljöområdet är kopplade till de blocköverskridande överenskommelserna. Inför nästa mandatperiod hoppas vi att man kan bygga vidare på den här typen av överenskommelser, vi tror att det är jätteviktigt och nödvändigt för att vi ska klara de stora utmaningarna. När det gäller stora förändringar går det inte att ändra inriktning hela tiden, man måste ha en tydlig målbild och vi förväntar oss att alla partier jobbar stenhårt för att klara de miljömål som är parlamentariskt beslutade, säger Johanna Sandahl.

Högst betyg i undersökningen får Vänsterpartiet som enligt Naturskyddsföreningen fört den mest ambitiösa miljöpolitiken under mandatperioden. Miljöpartiet kommer på andra plats. Trots att partiet ställde sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens miljöförslag innan valet har man endast genomfört fem.

Socialdemokraterna hamnar på tredje plats, mycket tack vare samarbetet med miljöpartiet som gjort att det fört en mer ambitiös miljöpolitik. Trots att Centern profilerat sig som ett miljövänligt parti har miljöpolitiken brister och partiet hamnar på fjärde plats, på samma plats som Kristdemokraterna.

Inför valet 2014 utnämnde Naturskyddsföreningen Liberalerna till det bästa naturvårdspartiet i Alliansen men partiet har inte agerat för att göra verklighet av ett enda av sina löften gällande naturvård och hamnar därför på femte plats. Moderaterna hamnar näst sist i utvärderingen, före Sverigedemokraterna som inte ställde sig inte bakom ett enda av Naturskyddsföreningens förslag 2014.

– Vi kan konstatera att klimatet inte har tid eller råd med ineffektiva styrmedel. Vi från Moderaternas sida kommer alltid att prioritera effektivitet även inom detta område. Därför handlar våra främsta miljö- och klimatsatsningar om att minska utsläppen för basindustrin, vi vill kraftigt minska transporternas utsläpp genom att ställa om till teknikneutral laddinfrastruktur och dessutom satsar vi på miljö- och klimatforskning och att utöka klimatbiståndet. Detta är parametrar som tyvärr inte mäts i Naturskyddsföreningens granskning, säger Moderaternas miljöpolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, till Aktuell Hållbarhet.