Återvinningsindustrierna till Holmen: Låt oss inte sprida fake news

I veckan presenterade den svenska papperstillverkaren Holmen Paper en livscykelanalys som anses visa att papper tillverkat av färska fibrer har en lägre miljöpåverkan än returpapper om elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Holmens sätt att kommunicera kring rapporten kritiseras nu av Återvinningsindustrierna.

I livscykelanalysen som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Holmen Paper har man jämfört 100 procent färskfiberbaserat papper från Holmen Paper med 100 procent återvunnet papper som framställts under tyska produktionsförhållanden. Slutsatsen i livscykelanalysen är att papper tillverkat av färska fibrer har en lägre miljöpåverkan än returpapper om elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket.

”Jag vill vara tydlig med att när vi påbörjade den här studien ville vi studera vårt eget klimatavtryck, vi hade aldrig för avsikt att döma ut returpapper. Men slutsatsen i studien är oerhört viktig för den visar att den breda missuppfattningen om att returpapper är det bästa miljöalternativet, faktiskt inte stämmer”, säger Lars Lundin, vd på Holmen Paper, i en kommentar.

Den svenska branschorganisationen Återvinningsindustrierna är dock kritiska till Holmens sätt att kommunicera kring rapporten. Enligt Återvinningsindustrierna är Holmen otydliga och skapar förvirring kring klimat- och miljönyttan med återvunnet papper. På Återvinningsindustriernas twitterkonto skrev organisationen bland annat “låt oss inte sprida fake news”, tydligt adresserat till Holmen.

– Vi blev förvånade av Holmens kommunikation. Det är viktigt att påpeka att det helt och hållet är energimixen i Tyskland som ger resultaten i studien. Återvunnet papper är fortfarande bättre för miljö och klimat här i Sverige, säger Återvinningsindustriernas kommunikationschef Ellen Einebrant till Aktuell Hållbarhet.

Att Holmen väljer att matcha sitt papper mot just tyskt returpapper beror enligt Holmen på att de behövde ett jämförelseland där det finns tillgång till rätt data för att göra studien på ett vetenskapligt sätt. Linda Magnusson, hållbarhetsansvarig på Holmen Paper säger också till Aktuell Hållbarhet att när studien inleddes så fanns det på den tyska marknaden en ganska negativ inställning till den färska fibern, och en uppfattning om att returfibern alltid är bättre för miljön.

Återvinningsindustrierna är främst kritiska till att Holmen Paper i sociala medier gick ut med texten: “Did you know that fresh fiber actually has a lower impact than recycled paper according to a recent study”.

– I det här fallet skapar Holmen mest förvirring. Återvunnet material är i princip alltid bättre för miljön och klimatet och det är en förutsättning för cirkulär ekonomi att vi ökar användningen av återvunnet material, säger Ellen Einebrant.