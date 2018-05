Hon är Ateas nya hållbarhetschef

Den svenska it-jätten har anställt italienska Chiara Selvetti som ny hållbarhetschef.

Atea har anställt Chiara Selvetti som ny hållbarhetschef. Samtidigt passar it-bolaget på att göra en organisationsförändring som innebär att man delar upp dagens hållbarhetsavdelning i två, en för hållbarhet och en för compliance. Ateas nuvarande hållbarhetschef Mattias Hedberg blir ansvarig för avdelningen för riskhantering och kvalitet.

Förra året startade Atea initiativet Atea Sustainibility Focus som ska arbeta för att driva på hållbarhetsarbetet inom den globala it-branschen. På den nya hållbarhetsavdelningen kommer fem specialister att arbeta med de frågorna.

I sin nya roll kommer Chiara Selvetti huvudsakligen att fokusera på tre uppgifter: att minimera den negativa påverkan kopplad till produkter och tjänster inom it, att säkerställa hållbar användning av it, samt att säkerställa att it används för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Under 10 år har Chiara Selvetti arbetat med hållbarhetsutveckling i Afrika, Asien och Europa. Hon har bland annat jobbat med FN:s globala mål för hållbar utveckling i Rwanda och med arbetsfrågor i Vietnam. Sedan 2016 har hon varit ansvarig för leverantörskedjan inom Atea.