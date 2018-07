Idrotten Vänsterpartiets nya medel för inkludering och social hållbarhet

300 gratis idrottsskolor för barn och unga. Så vill Vänsterpartiet möta de social utmaningarna i samhället.

Fotbolls-VM, social hållbarhet och integration är tre heta frågor i debatten just nu. Kanske är det därför Vänsterpartiet väljer att öppna sin dag under politikerveckan i Almedalen med en satsning på 300 idrottsskolor för barn och ungdomar. Tanken är att alla barn helt gratis under en termin ska få prova på tre idrotter, för att sedan fångas upp av idrottsföreningarnas reguljära verksamhet. Det ska ge en skjuts i social hållbar riktning i hela landet.

Partiledaren Jonas Sjöstedt (V) talar entusiastiskt om detta som en fortsättning på en politik där de kommunala musikskolorna skapat det svenska musikundret och att detta ska ge nya idrottsframgångar på den stor världsscenen för Sverige.

– Idrottsrörelsen i Sverige gör ett fantastiskt arbete, men de når inte alla. Vi vet till exempel att unga invandraflickor och barn från familjer med knappa resurser ofta saknas inom idrotten och det här ska hjälpa till, säger Jonas Sjöstedt.

Satsningen ska bara kosta 40 miljoner kronor och den ideella idrottsrörelsen ska ta ett stort ansvar enligt förslaget.

Ett Almedalsutspel av det här slaget väcker förstås också många frågor som dagens parti inte kan svara på så lätt. Till exempel om kommuner med brist på planer och idrottslokaler kan leverera detta? Och om prova på av dyra sporter som tennis, golf och ridning leder till mer social hållbarhet i förortsområden? På dessa frågor svarar en entusiastisk Jonas Sjöstedt ja, utan att riktigt kunna förklara hur och för vilka pengar.