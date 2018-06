Indien förbjuder alla engångsartiklar av plast

År 2022 kommer Indien att införa ett förbud mot alla engångsartiklar av plast. Förbudet gäller bland annat plastpåsar, vattenflaskor och sugrör.

I veckan meddelade Indiens miljöminister Harsh Varhan att landet kommer att förbjuda alla engångsartiklar av plast år 2022. Det rapporterar the Times of India. Beslutet meddelades under the World Environment Day, som i år hålls i Indien, och gäller alltifrån plastpåsar till vattenflaskor och sugrör. Samtidigt kom beskedet att Indien lanserar en kampanj för att rensa havet från skräp.

”De val vi gör idag kommer att definiera vår kollektiva framtid. Valen kommer inte vara enkla men genom ökad medvetenhet, teknik och genuina globala partnerskap är jag säker på att vi kommer att göra rätt val. Låt oss tillsammans bekämpa plastföroreningar och göra planeten till en bättra plats att leva på”, sa Indiens premiärminister Narendra Modi i ett tal.

Beslutet innebär att Indien inför världens mest ambitiösa plan för att minska användningen av engångsplast.

