Ingen Greta-effekt på svenskarnas semestervanor

Statistik över svenskars utlandssurfande visar att svenskarna semestrade på utomlands som vanligt under sommaren. Den förutspådda hemester-trenden, att semestera i närområdet, tycks ha uteblivit.

Ny statistik från Telenor över 685 000 semestrande svenskars utlandssurfande visar att lika många svenskar reste utomlands i år som förra året. Den så kallade hemester-trenden, att semestra i närområdet, tycks därmed inte ha slagit igenom i år.

Enligt Telenor visar statistiken att det är svårt att se någon Greta-effekt under årets sommarsemestrar.

“Vi ser att det är ungefär lika många personer som utlandssurfat i Europa i sommar som förra året men att den genomsnittliga surfmängden per person har ökat jämfört med förra året. Den kallare sommaren kan ha inneburit att många svenskar som tänkte hemestra i stället ändå valde att åka utanför Sveriges gränser för att få sol under semestern, med mobilen som ett viktigt tillbehör under resan”, säger Andres Suazo, nätexpert på Telenor Sverige, i en kommentar.

De länder där svenskarna surfade utomlands mest per capita i juli 2019 var i nämnd ordning Spanien, Cypern, Grekland, Italien och Kroatien. De turister som surfade mest i Sverige kom i nämnd ordning från Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Finland.