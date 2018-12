Investerare: Klimatförändringen kan leda till finanskris av gigantiska mått

Flera av Sveriges och världens största pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag varnar politiker för de finansiella riskerna som klimatförändringen innebär. I ett brev skriver investerarna att de ekonomiska förlusterna riskerar att bli flera gånger större än under den globala finanskrisen 2008.

Vidta mer åtgärder för att bromsa klimatförändringen annars riskerar vi en finanskris som är flera gånger värre än den globala finanskrisen 2008. Varningen kommer från 415 investerare som i ett brev uppmanar politiska beslutsfattare att skärpa ambitionerna för att nå Parisavtalets mål.

En analys från kapitalförvaltaren Schroders visar att utan ytterligare åtgärder för att bromsa klimatförändringen rör vi oss mot en långsiktig uppvärmning om 4 grader, vilket väntas resultera i ekonomiska förluster på 23 biljoner amerikanska dollar under de kommande 80 åren.

”Det innebär permanent ekonomisk skada som är tre eller fyra gånger nivån av skada från den globala finanskrisen 2008, som dessutom fortsätter eskalera”, skriver investerarna i en kommentar.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors påpekar att klimatförändringen inte längre är ett framtidsproblem eftersom den redan har börjat påverka hur vår värld fungerar. Detta på grund av det ökade antal klimatrelaterade chocker såsom översvämningar och orkaner som vi redan ser över världen.

Aldrig tidigare har så många investerare signerat ett brev som kräver ökade klimatambitioner från politiker. De 415 investerarna förvaltar tillsammans kapital motsvarande ett värde av 32 biljoner amerikanska dollar. Bland undertecknarna återfinns flera av Sveriges och världens största pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag.

I brevet efterfrågas tre övergripande åtgärder för att bromsa klimatförändringen: nå Parisavtalets mål, öka privata investeringar till en lågfossil-ekonomi, samt förbättra klimatrelaterad finansiell rapportering.

Konkret handlar det om att politiska beslutsfattare uppmanas att stärka sina nationellt bestämda bidrag för att minska koldioxidutsläppen i linje mer Parisavtalet. Dessutom efterfrågar investerarna långsiktiga strategier för att minska utsläppen samt åtgärder för att säkerställa ett rättvist skifte till en lågfossil-ekonomi. Vidare efterfrågar investerarna ett pris på koldioxid samt ett stopp för subventioner till fossila bränslen.

För att förbättra den klimatrelaterade finansiell rapporteringen uppmanar politiska beslutsfattare att offentligt stödja Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, riktlinjer för rapportering av klimatrelaterade risker. Investerarna vill även att TCFD:s riktlinjer tas in i nationell lagstiftning senast 2020.

Åtgärderna presenteras i detalj i en rapport som har delats med politiska beslutsfattare. Investerarna erbjuder sig att arbeta tillsammans med politiker för att vrida upp tempot i klimatomställningen.

Investerarna menar att det politiska ambitionsgapet behöver åtgärdas snarast, och att det är nödvändigt med långsiktiga politiska åtgärder så att investerare ska kunna placera sitt kapital i åtgärder som stärker omställningen.

”Sanningen är att den långsiktiga naturen av den här utmaningen har, enligt oss, mött en zombie-liknande respons av många. Det är ett recept för katastrof eftersom påverkan från klimatförändringen kan vara plötslig, svår och katastrofal”, säger en av undertecknarna, Chris Newton från IFM Investors, i en kommentar.