IPCC-rapporten: ”En humanitär kris vi inte kan blunda för”

DEBATT. Klimatförändringarna leder till genomgripande konsekvenser för livet i världshaven, visar en ny rapport från FN:s klimatpanel.Nu måste världens regeringar och fiskeindustrin samarbeta för att öka det hållbara fisket, skriver Linnéa Engström, programdirektör för hållbarhetsmärkningen MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

I dag presenterar FN:s klimatpanel IPCC rapporten The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. I rapporten, som är resultatet av flera års arbete, levererar ett hundratal forskare från över 30 länder en av de mest genomgripande analyserna hittills av klimatförändringarnas konsekvenser på världens hav, glaciärer och polara ekosystem.

Trots att vi sedan tidigare har ganska god kunskap om hotet mot världens marina ekosystem så är rapporten nedslående läsning. FN-rapporten visar att klimatförändringarna inte bara utgör ett hot mot de arter som lever i haven – utan även mot samhällen, ekonomier, industrier och människor som är beroende av fisket.

Under de senaste 30 åren beräknas värmeböljorna till havs ha ökat med 50 procent, vilket resulterat i lokala och ofta plötsliga nedgångar i bestånden av liv i haven. Dessa förändringar har en direkt effekt på strukturen och produktiviteten i de marina ekosystemen. I FN-rapporten presenterar forskarna bevis för att klimatförändringarna fått havslevande arter att förflytta sig hundratals kilometer, vilket förändrar hela ekosystem och kan leda till att många arter hotas av utrotning.

Utöver att påverka både havsmiljön och fiskbestånden får klimatförändringarna även djupgående effekter på människors möjligheter att bedriva fiske. Fisket står i dag för 17 procent av det animaliska protein som konsumeras världen över och omsätter över 130 miljarder dollar varje år. Men den industrin kan nu vara hotad. Tidigare studier har exempelvis slagit fast att fiskfångsterna i tropikerna väntas minska med uppemot 40 procent till 2050.

För andra fiskevatten kan fiskens förflyttningar tvärtemot innebära nya möjligheter för fisket. Men som helhet konstaterar IPCC:s rapport att klimatförändringarnas konsekvenser innebär en jättelik utmaning för företag, ekonomin och samhällen som är beroende av fiske för överlevnad och föda.

Sammantaget innebär klimatförändringarnas påverkan på de marina ekosystemen en miljömässig och humanitär kris som vi inte kan blunda för. Därför krävs omedelbar handlingskraft. Hållbara och välskötta fisken ökar förmågan för fiskbestånden att anpassa sig till ett förändrat klimat. Trots det har de myndigheter och organisationer som arbetar för att förvalta världshavens fiskbestånd stora problem att enas om hur vi på ett hållbart sätt ska sköta havens resurser.

Redan i dag ser vi exempel på hur även några av de mest välskötta fiskena kämpar med variationer i bestånden, mycket på grund av klimatförändringar. När fisken söker sig till kallare vatten förändras den geografiska fördelningen och länder som inte haft så mycket fisk i sina vatten förut kan bli de nya vinnarna. Ett aktuellt exempel är situationen för det viktiga makrillbeståendet i Nordostatlanten. Trots nya vetenskapliga rön om en ökning av bestånden så drogs MSC-certifikaten tidigare i år tillbaka Det beror på att kuststaterna inte kunnat komma överens om en gemensam och hållbar förvaltning. De oberoende granskarna av fisket satte detta som ett villkor, och en gemensam förvaltning av makrillen måste lösas innan fisket kan betraktas som hållbart. Samma situation kan uppkomma i andra viktiga fisken när klimatet förändras och bestånden ändrar sitt migrationsmönster.

Ett annat exempel är Nordsjötorsken. Så sent som igår drogs MSC-certifikatet tillbaka för det fisket. Orsaken är att allt färre torskar når vuxen ålder, vilket bland annat tros bero på klimatförändringarna.

För att klara de utmaningar som klimatförändringarna innebär måste fiskeindustrin och kuststaterna samarbeta på global nivå, för att i enlighet med försiktighetsprincipen sätta upp fångstkvoter och utveckla verksamheten utifrån den senaste forskningen om fiskens vandringsvägar. Det kommer inte att bli lätt, men det är en absolut nödvändighet om vi ska kunna bevara livet i haven och få möjlighet att njuta av den mångfald av fisk och skaldjur som de ger oss.

MSC:s certifierade fisken visar att det inte är någon omöjlighet. Dessa fisken lever upp till en internationell standard för hållbarhet och står i dag för 15 procent av de globala fångsterna av fisk och skaldjur. Genom att säkerställa effektiv kontroll och spårbarhet minimerar de fiskets påverkan på miljön och fångar bara så mycket som är långsiktigt hållbart. De balanserar ekonomiska och miljömässiga intressen för att skydda haven och säkerställa tillgången på fisk och skaldjur.

Rapporten från FN:s klimatpanel visar att klimatförändringarna har djupgående effekter på livet under havsytan – och att det är bråttom att agera. Världens regeringar – inklusive Sveriges – måste nu sätta press på alla aktörer att sköta havets resurser på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Det kommer att behövas att betydligt fler fisken följer MSC:s exempel om våra hav ska fortsätta sjuda av liv för framtida generationer.

Linnéa Engström,

programdirektör, Marine Stewardship Council (MSC) i Skandinavien