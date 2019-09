Jonathan Milläng: Synen på högstatusyrken har förändrats

Det krävs allt mer för att företag ska kunna attrahera och behålla unga talanger. Det var en av slutsatserna som drogs på en paneldiskussion arrangerad av Aktuell Hållbarhet och Sustainergies.

Att hitta rätt arbetskraft kommer att bli allt svårare för företag som inte tydligt kan visa att de är en del av lösningen på hållbarhetsproblemen. Det konstaterades på en paneldebatt som genomfördes i samband med lanseringsfrukostan av Aktuell Hållbarhets senaste rapport, AH Karriärbarometern 2019. Jonathan Milläng, entreprenör och styrelseledamot på Push Sverige, var en av deltagarna i panelen som förklarade företagens situation.

– Det är så många fler faktorer som ett företag måste ta hänsyn till i dag. Förr kunde det räcka med att erbjuda en hög lön, anställningstrygghet och kanske bonusar. Visst, det är dyrt men det är enkelt att fixa, särskilt om man är ett företag med höga inkomstflöden.

Ett exempel som togs upp under diskussionen var svenska fordonstillverkare. Dessa företag har under flera år haft svårt att attrahera unga talanger. De senaste åren har dock någonting hänt. En växande marknad för eldrivna fordon och förändrade kommunikationsstrategier har gjort att fordonstillverkare ofta ses som en del av den nödvändiga omställningen. Det har gjort att företag som Volvo och Scania i dag ofta ligger högt upp i listor över företag som unga gärna vill arbeta på.

– Volvo och andra transportföretag som inte ansågs som attraktiva arbetsgivare har fått göra en otrolig omställning för att bli attraktiva. Frågan är hur många företag som lyckas göra den här omställningen, sa Jonathan Milläng under paneldiskussionen.

Jonathan Milläng har bland annat studerat vid Columbia University och han såg också i USA hur studenters krav på framtida arbetsgivare förändrats. När det framtida arbetslivet efter studierna diskuterades där var det till exempel väldigt sällan någon som siktade mot stora investmentbanker som Goldman Sachs, en arbetsgivare som ansågs superhet för bara fem-sex år sedan.

– Det pratas ofta om att unga i dag vill bidra till ett bättre samhälle och att de är osjälviska och idealistiska. Jag tror att det är en förenkling. Människor drivs av samma saker. Människor vill ha status, uppmärksamhet och att andra människor ska respektera dem. Det händer nu är att ingångsvärdena för vad som skapar respekt och status förändras. Att säga att du kommer att få en jättehög lön och att du kommer att kunna köpa en massa saker ger inte längre samma status som förut.

