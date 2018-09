Kiruna– den stad i Europa där temperaturen stigit mest

Av de tio städer i Europa där temperaturen stigit mest under det senaste seklet ligger fem i Sverige. Det visar en ny undersökning.

Journalistnätverket European Data Journalism Network, EDJNet, har analyserat europeisk väderdata från mer än hundra år tillbaka. På den lista som nätverket satt samman över de tio städer i Europa där medeltemperaturen stigit mest ligger fem i Sverige. I Östersund, Sundsvall, Skellefteå och Luleå har medeltemperaturen stigit med över 2,5 grad medan Kiruna har sett en ökning av medeltemperaturen med hela 3,5 grader enligt EDJNet:s analys.

EDJNet har använt sig av data från European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF), en internationell organisation som samlar in och kombinerar information från olika källor som väderstationer, väderballonger och satelliter. Den stora mängden data från olika källor och olika tidsperioder gör enligt EDJNet att man med större säkerhet kan uttala sig om trender, något som annars kan vara svårt på grund av faktorer som lokala väderfenomen.

Genom att jämföra information om vädret från dag till dag under 117 års tid kan EDJNet visa att antalet varma dagar har ökat och att antalet kalla dagar har minskat. I Split, Kroatiens huvudstad, har till exempel de dagar då medeltemperturen nått 27 grader ökat från sex dagar om året under 1900-talet, till fjorton dagar om året under 2000-talet. Under samma tidsperiod har antalet kalla dagar minskat i nästan alla städer.

De områden i Europa som sett störst temperaturökningar under de senaste 100 åren är, utöver Norden och Baltikum, delar av Spaniens inland, samt sydöstra Rumänien. De områden där temperaturökningarna varit lägst ligger längs kusterna, framförallt Atlantkusten, skriver EDJNet i sin analys.

