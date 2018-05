I dag invigs årets Klimatriksdag i Stockholm. Syftet är att uppmärksamma folkets önskan om ett tydligare politiskt intresse för klimatfrågan.

Undersökning efter undersökning visar att klimatförändringar är det som det svenska folket – och i synnerhet ungdomar – oroar sig mest för. Ändå går det synnerligen dåligt för Sverige att leva upp till både nationella miljömål och internationella avtal. Av den anledningen bestämde sig en grupp människor år 2014 för att anordna en folkriksdag som fick namnet Klimatriksdagen. Initiativet visade sig vara framgångsrikt och sedan dess har Klimatriksdagen anordnats varje år.

Idag är det dags för årets upplaga att gå av stapeln och upplägget är detsamma som tidigare: den som vill får skicka in motioner som har med klimatet att göra och därefter röstar Klimatriksdagens deltagare fram de bästa förslagen.

– Vi kommer rösta fram 12 motioner som ska överlämnas till representanter från samtliga riksdagspartier under en avslutningsceremoni på söndag. Motionerna läggs in i en rapport som beskriver nuläget och arbetet med Klimatriksdagen och rapporten kommer vi sedan sprida på olika sätt under valrörelsen, säger Klimatriksdagens ordförande, Karin Sundby, till Aktuell Hållbarhet.

Sammanlagt har det kommit in 249 motioner och enligt Karin Sundby går det att utröna ett tydligt tema.

– Vi har fått in många motioner på tema transport, det är tydligt att det är en av knäckfrågorna.

Förhoppningen är att de framröstade motionerna ska få genomslag i politiken och att samtliga partier ska se att det finns en opinion för att ta klimatfrågan på allvar.

– Vi hoppas även kunna inspirera och engagera alla deltagare och nå ut till många fler än de som redan är engagerade. Vårt budskap är att vi har inte längre ett val att agera, vi måste vända utvecklingen nu och politiken måste visa vägen, säger Karin Sundby.

Förutom framröstning av motioner kommer det även att arrangeras föreläsningar, utställningar och ett forum för hållbara lösningar. Inbjudna gäster är bland annat Marlena Erman och Björn Ferry.