Länderna som fortsätter med kolkraft – trots EU-stöd för utfasning

Samma länder som får EU-stöd för att övergå till förnybar energi planerar att fortsätta tillverka el i kolkraftverk. Det visar en ny rapport från miljöorganisationerna Climate Action Europe, CAN, och Sandbag.

Organisationerna har granskat de nationella energi- och klimatplaner som har skickats in till EU-kommissionen under våren och funnit att endast åtta av de 21 länderna som fortfarande använder kol för elproduktion har åtagit sig att fasa ut kolet till 2030.

”För att klara åtagandena i Parisavtalet bör EU fasa ut kol till 2030. Rapporten visar att enligt utkasten till nationella energi- och klimatplaner kommer det fortfarande att finnas 60 gigawatt installerad kolkraftskapacitet i EU år 2030, en minskning med endast 58 procent jämfört med dagens nivåer”, skriver CAN i en kommentar.

Enligt genomgången avser inte 11 av de 21 kolländerna att fasa ut kolet till 2030, utan i de flesta fall behålla ungefär samma kapacitet som idag. De flesta av dessa länder får enligt rapporten stöd genom diverse EU-stöd för en övergång till förnybar energi, såsom till exempel plattformen för stöd till kolregioner i förändring. Polen, Tyskland, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Tjeckien pekas ut som de länder som enligt rapporten kommer stå för den största kolförbränningen år 2030.

Med rapporten sätter organisationerna press på EU-kommissionen inför granskningen av de nationella energi- och klimatplanerna under slutet av året. Enligt organisationerna måste stöden stoppas om inte planerna revideras.

Läs rapporten “Just transition or just talk?”