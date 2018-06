Lindex: Kollektivavtal i textilfabrikerna ingen garanti för anständiga arbetsvillkor

Trots att svenska klädföretag uppger att de vidtagit åtgärder för att stärka bangladeshiska textilarbetares rättigheter är arbetarnas situation fortsatt dålig. Det visar en ny rapport från Swedwatch.

Åhléns, Lindex, Gina Tricot, H&M, Stadium och Gekås Ullared är några av de kedjor som producerar kläder och textilier i Bangladesh. Efter att Bangladeshs textilindustri drabbades av flera allvarliga fabriksolyckor under 2012 och 2013 lanserades initiativ som skulle stärka arbetarnas rättigheter, bland annat genom så kallad ”social dialog”. Men fem år senare rankar det globala facket Ituc fortfarande Bangladesh som ett av de värsta länderna att arbeta i. Fackligt aktiva utsätts för hot och trakasserier och arbetare har små möjligheter att påverka sin arbetssituation.

För att ta reda på hur de svenska klädföretagen ser på situationen har Swedwatch genomfört en enkät med 15 svenska företag som köper kläder och textilier från Bangladesh. Majoriteten av företagen uppger att de känner till att kränkningar av fackliga rättigheter är vanliga i landet. De flesta uppger att de gör fabrikskontroller för att kontrollera arbetsmiljön på fabrikerna, många genomför också utbildningar i arbetsrätt och försöker bygga upp långsiktiga relationer med leverantörerna. Samtidigt uppger företagen att det finns en stark skepsis mot fackföreningar bland fabriksledningarna. Men enligt Swedwatch finns mycket som de svenska företagen kan göra för att förbättra situationen för arbetarna. De bör bland annat satsa på mer hållbara inköpsmetoder, samt uppmuntra leverantörer med kollektivavtal genom ekonomiska incitament.

Anna-Carin Dahlberg är hållbarhetschef på Lindex. Hon säger att hon är medveten om problemen men hon menar samtidigt att Lindex har ett bra hållbarhetsarbete i Bangladesh och man har inga planer på att sluta tillverka textil där.

– Vi tycker om att jobba i Bangladesh. Vi får ut fina produkter och vi jobbar med bra fabriker. Det tjugotal fabriker som vi anlitar har vi arbetat med väldigt länge och vi har ett nära samarbete och en bra dialog. Det är ju stor skillnad om man jämför med varumärken som shoppar runt eller jobbar med mellanhänder, säger Anna-Carin Dahlberg.

Finns kollektivavtal på de fabriker ni jobbar med?

– Bara två av våra fabriker har kollektivavtal. I Bangladesh är det väldigt få fabriker som har kollektivavtal så det är ju ett strukturellt problem och det är ju också något som Swedwatch tar upp i sin rapport.

Vad kan man göra för att påverka så att fler fabriker har kollektivavtal?

– Vi anser att en fungerande fackförening som stödjer arbetarnas rättigheter är sunt men utmaningen runt kollektivavtalen i Bangladesh beror på ett antal olika faktorer. De två fabriker som vi arbetar med som har kollektivavtal har samma ägare och fackföreningen har kopplingar till ägaren, som i sin tur har släktkopplingar till regeringen. Alltså är denna fackförening i praktiken inte oberoende och har inte alltid arbetarnas bästa som intresse. Arbetsvillkoren på denna fabrik är varken bättre eller sämre än på någon annan fabrik. Utmaningarna med fackföreningarna i Bangladesh är att de är ofta omogna i sitt sätt att kommunicera med fabriksägarna vilket gör det svårt att få till en konstruktiv dialog samt att historiskt sett har man ibland sett maktmissbruk hos fackföreningarna och de har inte satt arbetarnas intressen främst. Detta gör att fabrikerna är skeptiska mot fackföreningar.

Hur arbetarna ni för att säkra arbetarnas rättigheter?

– Vi jobbar dels med uppförandekod, men inte bara. Vi jobbar med övertidsprojekt där vi går in och tittar på varför man jobbar övertid och vad man kan göra åt det. Vi har också under många år jobbat med utbildning och träning av framförallt kvinnor i personlig hygien och hälsa, privatekonomi och så vidare. Globalt har vi utbildat 22 000 kvinnor och de flesta finns i Bangladesh. Vi upplever att när man genomför den här typen av projekt på fabrikerna skapar man en närmare dialog med arbetarna och de får en närmare relation med management. På många fabriker fortsätter ledningen sedan de här projektet eftersom de ser att när kvinnorna mår bättre stiger produktiviteten. Att fabriken ska fortsätta med projekten är också vårt mål med programmen. Nu har vi gått in med ett program i våra fabriker i Bangladesh där vi tittar på management systems utifrån ett jämställdhestperspektiv. Vi arbetar med fabrikernas policies runt jämställdhet, att det är lika lön för lika arbete, samma karriärmöjligheter och så vidare.

Läs Swedwatchs rapport här