Männsikorättsorgansiationer: Samsung kränker mänskliga rättigheter i Vietnam

Kvinnliga arbetare på Samsungs mobiltelefonfabriker lever och arbetar under tyranniska förhållanden enligt en rapport från en internationell människorättsorganisation.

FN:s människorättsexperter har uttryckt oro över hur teknikföretaget Samsung i Vietnam behandlar sina kvinnliga arbetare. Det handlar främst om hälsokonsekvenser associerade med undermåliga arbetsförhållanden på Samsungs mobiltelefonfabriker i landet samt hot från företaget mot de arbetare som uppmärksammat förhållandena. Kvinnor utgör drygt 80 procent av arbetsstyrkan på Samsungs fabriker i Vietnam som för övrigt producerar mer än hälften av företagets mobiltelefoner.

Människorättsexperterna hänvisar till forskning genomförd av organisationerna Research Centre for Gender, Family and Environment in Development (CGFED) i Hanoi och IPEN – the global network for a toxic-free future – som visar att yrsel och svimningar är vanligt och att ljudnivån är högt över det lagliga värdet. Intervjuer med kvinnliga arbetare visar även att missfall är vanligt och att arbetarna har ont i ben och leder på grund av arbetsveckor på 70-80 timmar. Enligt rapporten saknas också information om hanteringen av kemikalier och inte en enda av de intervjuade hade fått en kopia på sitt anställningsbevis, vilket är ett brott mot Vietnamesisk arbetsrätt. Arbetarna ska även ha hotats med stämning om de pratade med människor utanför fabriken om arbetsförhållandena.

CGFED och IPEN anklagar Samsung för att överträda flera av FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter och för att hota visselblåsare och undanhålla information om kemikalier. Anledningen ska vara att de vill dölja kopplingen till arbetarnas hälsa och på så sätt förhindra att arbetarna ska kunna ansöka om statlig sjukersättning.

FN har bett Samsung om ett förtydligande angående anklagelserna och IPEN menar att deras rapport utgör en möjlighet för Samsung att vidta åtgärder för säkra arbetsförhållandena.

”Samsung har en skyldighet att skydda dem och sin verksamhet i länderna de arbetar i”, säger Olga Speranskaya, vice vd för IPEN, i en kommentar.