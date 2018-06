Mät din klimatpåverkan med hjälp av ditt kontoutdrag

Aktuell Hållbarhet ställer 4 frågor till Chalmers-forskaren David Andersson som tagit fram en tjänst som mäter din klimatpåverkan utifrån ditt kontoutdrag.

”Svalna” heter webbtjänsten som gör det möjligt för användaren att beräkna sin klimatpåverkan utifrån de inköp som registrerats av banken. Bakom tjänsten ligger David Andersson, som bland annat forskat om vilka faktorer som påverkar hushållens utsläpp av växthusgaser.

– Bankdata är bra eftersom man får med köp som annars är lätta att glömma bort. Vi svenskar har ganska stora utsläpp från det vi kallar ”överkonsumtion”, kläder, möbler, renovering av kök och sådana saker som är svåra att fånga genom att fråga folk, säger David Andersson.

För att beräkna klimatutsläppen för de olika inköpen inhämtar David Andersson och hans kollegor bankdata som de sedan kategoriserar baserat på vad användarna själva angivit, mat, kläder och så vidare.

– Sedan använder vi data från Statistiska Centralbyrån som vi bearbetat. Det är information som på branschnivå följer exempelvis energianvändningen i varje enskilt produktionssteg. När vi slår ut det får vi energianvändning per krona för varje sektor. Än så länge är det ganska grovt men vi fortsätter utveckla det, säger David Andersson och tillägger att om man jämför Svalnas metod med mer avancerade analyser stämmer det ändå ganska bra.

–Vanligtvis fångar pris upp klimatpåverkan bra, men det finns undantag: om du exempelvis är vegetarian eller vegan har du mycket lägre utsläpp per krona när du köper en matkasse. Därför har vi också lagt in livsstilsfrågor som ska göra beräkningarna mer korrekta. Vi har också lagt in en flygkalkylator för att kunna mäta så noga som möjligt.

När en ny användare loggar in och registrerar sina uppgifter får personen se hur hen ligger till jämfört med genomsnittssvensken.

– Sedan kan man se hur mycket vi tror att man skulle kunna minska sina utsläpp fram till 2050, och på vilket sätt. Det kan handla om att bli vegetarian, byta till solceller eller något annat. Förslagen är skräddarsydda, om du bor i villa eller bostadsförening får du till exempel förslag om solceller, säger David Andersson.

Än så länge har Svalna ungefär 12 000 användare. David Andersson önskar att antalet ska öka snabbt, inte minst för att det är lättare att kategorisera så att mätningarna blir mer exakta om fler personer använder tjänsten. Fortfarande finns mycket han vill vidareutveckla, han vill bygga en app och förenkla vissa delar som håller lite för hög nivå för gemene man.

– Men den största utmaningen just nu är att det fortfarande är ganska många som inte är bekväma med att lämna ifrån sig bankdata. Folk kommer att vänja sig och förstå att det är säkert men det kan ta tid. Så länge erbjuder vi alternativ. Man kan till exempel fylla i hur mycket man tjänar, registreringsnummer på bilen, uppgifter från boverket. På så sätt kan vi hämta uppgifter från andra register och mäta utsläppen på så sätt, säger David Andersson.

Onlinetjänsten Svalna är gratis och finns här.