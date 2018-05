McDonalds aktieägare beslutar – plastsugrören blir kvar

Under torsdagens bolagsstämma röstade McDonalds aktieägare ned ett förslag om att fasa ut plastsugrör.

Under torsdagen röstade McDonalds aktieägare kring förslaget att fasa ut plastsugrör. Förslaget hade lagts fram av en mindre akteiägare med stöd från konsumentgruppen Sum of us. Förslaget föll emellertid platt då bara 8 procent av aktieägarna röstade för förslaget. Det rapporterar brittiska BBC.

De aktieägare som stod bakom förslaget ville att McDonalds ska försöka hitta alternativ till plastsugrör. De föreslog också att företaget ska se över affärsriskerna med att behålla plastsugrör. McDonalds ledning menar emellertid enligt BBC att förslaget är onödigt eftersom McDonalds redan har satt ett mål om att alla förpackningar ska komma till förnybara källor senast år 2025.