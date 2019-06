Miljö och klimat fyllde Per Bolunds Almedalstal

Stora frågor som skola, vård och migration fick stå åt sidan när Per Bolund, Miljöpartiets ena språkrör samt finansmarknadsminister, talade i Almedalen. Han hade siktet helt inställt på miljö och klimat.

Under sitt premiärtal som språkrör i Almedalen gav Per Bolund miljö- och klimatfrågorna fullständig uppmärksamhet. Han inledde med en personlig betraktelse av biologisk mångfald och den pågående artdöden och betade sedan av en rad av de stora miljöutmaningar som Sverige står inför. Textilproduktion, smältande polarisar och fossilberoendet i fordonsflottan pekades bland annat ut som farhågor – för att motas i grind med återanvändning och delningsekonomi, flygskatt och förnybar energi.

Snarare än att fokusera på nyheter var Per Bolunds tal ett ställningstagande för miljö- och klimatfrågorna i en tid då många andra stora frågor tar plats i samhällsdebatten. Gång på gång poängterade han att grönt inte bara är en färg utan en inställning om att många av dagens systemlösningar måste ställas om.

Samtidigt har Almedalsveckans första dag präglats av nya besked från Miljöpartiet. Under förmiddagen gick Per Bolund ut med beskedet att Miljöpartiet vill förbjuda fossila drivmedel från och med 2030. Enligt Per Bolund är Miljöpartiet överens med de övriga partierna bakom januariavtalet – Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna – om det beslutet och en utredning ska se över hur det ska gå till.

Söndagskvällens tal avslutade Per Bolund i samma anda som han inledde – med fokus på mångfald. Avslutningsvis dock med ett budskap om alla människors lika värde och vikten av att stå upp för demokrati och medmänsklighet.