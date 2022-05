”Ofta bra efter”-märkning ska hjälpa konsumenter att minska matsvinn

Maträddar-appen Too Good To Go lanserar tillsammans med ett antal varumärken en kampanj där en ny ”Ofta bra efter”-märkning uppmanar konsumenten att titta, lukta och smaka på maten i stället för att titta på bäst före-datum.

Datummärkning har länge orsakat förvirring och onödigt matsvinn i Sverige. En ny undersökning av Too Good To Go visar att 49 procent av svenskarna inte vet skillnaden mellan bäst före och sista förbrukningsdatum.

Mer än en tredjedel av svenskarna uppger också att de har svårt att avgöra om en produkt är ät- och drickbar eller ej, vilket leder till att en stor mängd mat slängs i onödan.

Den nya märkningen kommer att synas på flera välkända produkter. En av de engagerade leverantörerna är Mondelēz som kommer att använda märkningen på de världsberömda Philadelphiaostarna. Mat- och dryckesproducenten Danone är också en en del av satsningen, liksom Unilever, Goodlife Foods och Robin Delselius.

”I vår undersökning så ser vi att svenskarna tycker att de är välinformerade när det gäller matsvinn och datummärkning, problemet är bara att verkligheten visar en annan bild. När vi ställer specifika frågor gällande datummärkning är det många som svarar fel. Vi ser därför ett stort behov av ett initiativ som upplyser och leder konsumenten i rätt riktning”, säger Åsa Sandberg, matsvinnsexpert Too Good To Go, i en kommentar.

Initiativet och den nya märkningen i Sverige lanserades den 17 maj och introduceras kontinuerligt på relevanta produkter. Kampanjen har hittills initierats i 11 länder och finns på miljontals produkter runtom i Europa.