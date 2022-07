DR Kongo öppnar för oljeborrning – ”Vi prioriterar inte att rädda planeten”

Enligt New York Times auktionerar DR Kongo nu ut enorma landområden med det uttalade syftet att bli den nya destinationen för oljeinvesteringar. Enligt tidningen ska det ses som en del av ett globalt skifte där världen bromsar klimatkampen för att få tag i fossila drivmedel.

Utöver nationalparken Virunga hotas nu bland annat tropiska torvmarker som lagrar enorma mängder kol av oljeutvinningsplanerna. Det här är alltså mycket dåliga nyheter både för naturen och för klimatet, vilka båda befinner sig i en så allvarlig kris att mänsklighetens överlevnad är hotad, enligt en lång rad rapporter från bland annat FN.

”Om oljeutvinning äger rum i dessa områden måste vi förvänta oss en global klimatkatastrof, och vi kommer alla att bara behöva hjälplöst se på”, säger Irene Wabiwa, som bevakar Kongobäckenet för Greenpeace räkning i DR Kongos huvudstad Kinshasa, till The New York Times.

Vid FN:s senaste klimatmöte Cop 26 i Glasgow i oktober–november skrev landet under en överenskommelse om att skydda sin regnskog under tio års tid, något presidenten Félix Tshisekedi utlovades 500 miljoner USD i ersättning för. Men överenskommelsen väger uppenbarligen lätt efter Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna mot rysk energi, som enligt New York Times gjort att värdens omedelbara prioriteter ändrats.

DR Kongos ledande representant i klimatfrågor, Tosi Mpanu Mpanu, utryckte det enligt New York Times så här i en intervju i förra veckan:

”Vår prioritet är inte att rädda planeten.”

Markauktionen offentliggjordes i maj med en video som spreds på Twitter och där det amerikanska oljebolaget Chevron och det franska oljebolaget Totalenergies, tidigare Total, var taggade.

The Guardian rapporterade i maj att Totalenergies planerar att borra efter olja i en nationalpark i Uganda med stor biologisk mångfald och bygga en 145 mil lång pipeline genom känsliga naturmiljöer, för att transportera olja som om den eldas upp skulle släppa ut 34 miljoner ton koldioxid i atmosfären. Enligt The Guardian har Frankrikes president Emmanuel Macron beskrivit projektet som en stor möjlighet för Uganda och Frankrike att utöka sitt samarbete.



Läs artikeln i The New York Times



Läs artikeln i The Guardian