Företag ska få hjälp att hantera risker kring biologisk mångfald

Förlusten av natur är en ekonomisk fråga som påverkar näringslivet i alla länder. Det här menar Världsnaturfonden WWF som nu presenterar ett nytt verktyg – ett riskfilter – tänkt att hjälpa företag att identifiera risker utifrån just ett natur- och affärsperspektiv.

WWF har sedan tidigare ett liknande riskfilter för vatten.

”De flesta företag och finansiella aktörer vet att de måste hantera frågan kring biologisk mångfald, men få vet hur. Här ger riskfiltret stöd i att kartlägga verksamhetens naturrelaterade affärsrisker”, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, i en kommentar.

Riskfiltret är kartbaserat och är alltså tänkt att hjälpa aktörer komma i gång med hur de ska hantera frågor kring biologisk mångfald. Det kan användas utan kostnad av företag i alla sektorer och länder, men ur en svensk kontext lämpar det sig främst för företag och finansiella aktörer med globala värdekedjor och portföljer, menar Världsnaturfonden.

Enligt WWF ska riskfiltret också vara förenligt med kommande ramverk som Science Based Targets for Nature (SBTN) och Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).