Namninsamling mot Ikeas skogsavverkningar i Ukraina

De brittiska miljöorganisationerna The Sum of Us och Earthsite har under sommaren riktat hård kritik mot Ikeas användning av jungfruligt trä och miljöcertifieringsorganet Forest Stewardship Council, FSC. Miljöorganisationerna har granskat skogsavverkningar av bokträ från Ukraina där skogsråvara använts till Ikeas stolar ”Ingolf” och ”Terje”. Enligt miljöorganisationerna handlar det om illegala avverkningar och nu startar organisationerna en namninsamling där Ikea uppmanas att ställa upp på en oberoende undersökning av företagets leverantörskedjor i Ukraina. Ikea uppmanas också att driva på för förändringar av miljöcertifieringen FSC och att helt sluta använda jungfrulig träråvara i sina produkter.

Enligt organisationen Earthsight är Ikea världens största inköpare av träråvara och organisationen skriver att Ikea under 2019 använde 21 miljoner kubikmeter timmerstockar i produktionen, vilket organisationen menar är cirka ett träd i sekunden.

”Den miljöförstöring vi hittat i Ikeas leveranskedja är sannolikt bara toppen av ett isberg. Men genom att agera nu kan Ikea bli ledande i kampen mot den globala olagliga avverkningen”, säger Earthsights skogsgranskare Tara Ganesh i en kommentar.

Vad gäller FSC skriver organisationerna att miljömärkningen fortfarande har stora brister och att man nu hoppas på att kampanjen kan bli början på en konstruktiv dialog som i slutändan driver fram viktiga strukturreformer inom organisationen.

Namninsamlingen startade i lördags. I skrivande stund har 90 649 personer skrivit under kraven.