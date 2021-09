Biologisk mångfald

Regeringen ökar naturskyddet och satsar på markbyte för Sveaskog

Publicerad: 13 september 2021, 10:00



Per Bolund berättade om den enligt honom hittills största naturvårdssatsningen någonsin. Foto : Simon Samuelsson / TT

Regeringen vill kraftigt öka anslaget till naturskydd, friluftsliv och gröna jobb. Det aviserade miljö- och klimatminister Per Bolund (P) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) under en presskonferens under måndagsförmiddagen.

Ämnen i artikeln: Bioenergi

I höstbudgeten föreslår regeringen att skyddet av värdefull natur förstärks med 2 390 miljoner kronor under 2022. Pengarna ska gå till att främja biologisk mångfald, kulturmiljö, friluftsliv, renskötsel, jakt, fiske

Läs vidare – starta din prenumeration. Första 30 dagarna utan kostnad Obegränsad tillgång till alla artiklar på sajten AH Direkt - omvärldsbevakning i din inkorg varje dag Stort utbud av artiklar med stöd för strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete Möjlighet att säga upp under första 30 dagarna För 4 495 kr/år (ex. moms) får du tillgång till alla våra digitala artiklar samt vår dagliga omvärldsbevakning som håller dig uppdaterad för bättre beslutsfattande. Prenumerationen är löpande på årsbasis. Första månaden är utan kostnad och du har då möjlighet att säga upp din nystartade prenumeration. Starta din prenumeration Redan prenumerant? Logga in

Ämnen i artikeln: Bioenergi