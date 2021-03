Sveaskog uppdaterar sin karttjänst efter att bolagets avsatta areal ifrågasatts

Det statliga skogsbolaget Sveaskog anklagas för att eventuellt fuska med siffrorna när det gäller arealen produktiv skogsmark som avsatts för naturvård. Enligt ett blogginlägg av naturturismexperten Per Jiborn har bolaget på sina kartor inkluderat mark som redan sålts i bolagets så kallade ekopark Hornsö i östra Småland. Det handlar om 894 hektar produktiv skogsmark som ska ha köpts av Naturvårdsverket 2004 och skyddats genom bildandet av Algunnens naturreservat. Felet upptäcktes inte bara på kartor som satts upp i ekoparken utan även i Sveaskogs egen öppna karttjänst på internet.

Sveaskog säger sig avsätta 20 procent av all produktiv skogsmark för naturvård. Nu ifrågasätter Per Jiborn om detta verkligen stämmer, eftersom en del av denna areal avsatts i just bolagets ekoparker. Enligt bolagets senaste årsredovisning som publicerades i veckan avsätts totalt 460 000 hektar i ekoparker, naturvårdsskogar och naturskydd i fjällskogsregionen.

”Har de 894 hektaren produktiv skogsmark i Allgunnens naturreservat räknats mer än en gång? Först en gång i vårt formella naturskydd. Sedan en gång till när Sveaskog redovisar sina frivilliga avsättningar till Skogsstyrelsen?” undrar Per Jiborn i blogginlägget.

I blogginlägget redovisar Per Jiborn mötesanteckningar som tyder på att bolaget aktivt valt att inkludera naturreservatet i ekoparken. I mötesanteckningarna från november 2019 skriver bolaget bland annat att:

”Översynen som gjorts under hösten 2019 visar att det i dagsläget finns tillräckligt avsatt areal naturvårdsskog eller hänsyn i produktionsskog för att uppnå kraven om 50 procents avsättning i en ekopark. Detta oavsett om Allgunnens naturreservat räknas med eller ej.”

Per Jiborn undrar i sin blogg om Hornsö ekopark är ett enstaka undantag, eller om det är ”toppen på ett isberg av omfattande och systematiskt fusk”.

Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman säger till Aktuell Hållbarhet att bolaget var överens med myndigheterna om att räkna med reservatet i ekoparken, men att det inte ingår i Sveaskogs totala naturvårdsareal. Han uppger också att kartan nu har uppdaterats.

– Då vi bara räknar med skogar vi äger i våra totala naturvårdsavsättningar så ska dessa inte visas på kartan, säger Peter Bergman till Aktuell Hållbarhet.



