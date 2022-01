TNFD knyter till sig ett stort antal samarbetsparters

Arbetsgruppen som tar fram det kommande ramverket för finansiell rapportering av risker förknippade med biologisk mångald och ekosystemtjänster, Task force on Nature-related Financial Disclosures, TNFD, knyter nu till sig en rad organisationer för att samla aktuell kunskap under utvecklingen av ramverket. Det meddelar TNFD på tisdagen. Tanken är att ramverket därmed ska bygga på redan existerande definitioner, data, analysverktyg och rapporteringsstandarder.

De nya så kallade kunskapsparters som nu presenteras är bland andra CPD, Global Reporting Initiative, Science Based Targets Network och The World Business Council for Sustainable Development, SASB Standards Research Team, UNEP World Conservation Monitoring Centre, UNSD, The Capitals Coalition, Network for Greening the Financial System och Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Vidare ingår Världsnaturfonden WWF, den internationella naturvårdsunionen IUCN samt den franska biståndsorganisationen Agence Française de Développement.

Förutom dessa kunskapspartners meddelar TNFD att man kommer använda den vetenskapliga kunskap som finns hos FN:s plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Ipbes.

De nya organisationerna stödjer nu TNFD:s fem arbetsgrupper som arbetar med att kunna presentera en första så kallad betaversion av ramverket i mars. Planen är att under hela 2022 utöka samarbetet med bland annat nationella organisationer, näringslivsorganistaioner och lokala civilsamhällesorganisationer i områden med stora naturrisker.



