H&M lanserar maskin som omvandlar gamla plagg

I dag visar H&M upp sitt nya återvinningssystem ”Looop”, en maskin som ska hjälpa kunder att förvandla gamla plagg till nya. Tjänsten öppnas i dag i en butik i Stockholm och syftet är enligt H&M att maskinen visualiserar för kunder att även gamla textilier har ett värde och därför inte bör slängas i soporna.

”Vi vill leda utvecklingen mot en cirkulär och klimatpositiv modebransch och utforskar hela tiden ny teknik och nya innovationer som kan möjliggöra detta. Men det är även viktigt att få med oss kunderna på resan och visa på att alla textilier har ett värde och kan komma till användning på nytt. Vi ser fram emot att se hur Looop kan bidra till detta”, säger Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig på H&M Sverige, i en kommentar.

I den nya maskinen strimlas gamla plagg till fibrer, råmaterial adderas och sedan spinns materialet till garn och stickas till nya plagg. Enligt H&M använder maskinen inte vatten eller kemikalier.

”År 2013 blev vi det första modeföretaget att lansera ett globalt klädinsamlingsprogram. Nu tar vi nästa steg med vårt återvinningssystem Looop”, säger H&M:s Sverigechef Filip Ekvall.

Det är gratis att se maskinen men inte att använda den. Avgiften går enligt H&M oavkortat till forskning för utveckling av hållbara material. Looop-tekniken har utvecklats av stiftelsen H&M Foundation i samarbete med forskningspartnern The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel och Hong Kong-baserade spinneriföretaget Novetex Textiles.