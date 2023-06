H&M i blåsväder efter bristande rutiner kring återvinning

I H&M:s butiker runt om i världen finns möjlighet att lämna in kläder som ägaren slitit ut eller tröttnat på. Tanken är att plagg som kan bäras på nytt ska säljas vidare.

Men en granskning som Aftonbladet genomfört visar att flera av de klädesplagg som köpts in i second hand-butiker och i en galleria i Stockholm och som sedan lämnats in i olika H&M-butiker runt om i staden, har malts ner i Europa eller skickats till fattiga länder som Benin och Indien där de mycket väl kan ha dumpats, skurits sönder eller bränts upp. Resultatet har Aftonbladet lyckats få genom att utrusta kläderna med spårutrustning.

Harsha Bammanahalli, head of reverse supply chain på H&M Group, säger i en skriftlig kommentar till Aftonbladet bland annat att ”H&M-gruppen är kategoriskt emot att kläder blir avfall och det går helt emot vårt arbete för att skapa en mer cirkulär modeindustri. Vi vet att det fortfarande finns utmaningar kopplade till insamling och återvinning av kläder och textilier, men ser också att mer skalbara lösningar inom textilåtervinning håller på att utvecklas, vilket är väldigt positivt.”