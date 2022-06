Rekordintresse för återvinning inom Klimatklivet – ny teknik för utsortering av plast i hushållsavfall får stöd

En investering som får stöd är Svensk Plaståtervinnings teknik för utsortering av plast ur hushållsavfall. Investeringen beräknas minska utsläppen mest av alla åtgärder hittills inom Klimatklivet. Anläggningen har potential att återvinna 79 000 ton plast årligen, vilket motsvarar ungefär sex gånger Globens volym. Åtgärden beräknas minska utsläppen med 196 000 ton CO2 per år och beviljas nu 102 miljoner kronor i stöd.

”Utvecklingen med eftersorteringsanläggningar är bra, vi behöver samla in och återvinna de plastförpackningar som av misstag, eller okunskap, inte källsorteras och därför hamnar i hushållsavfallet. Men materialet är mycket förorenat och därför svårare att återvinna. När vi nu bygger Site Zero kan vi, tack vare stödet från Klimatklivet, investera i en ny sorteringslina som är tekniskt anpassad för att sortera plast från just dessa anläggningar”, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i en kommentar.

Idag materialåtervinns endast runt 10 procent av plastavfallet i Sverige, resten går till förbränning eller blir bränsle inom industrin.

Även återvinning av fönsterglas av Ragn Sells Recycling och återvinning av schaktmassor av KEWAB för stöd.

”Åtgärder för cirkulära flöden är den typ av klimatinvesteringar som beräknas ge den största utsläppsminskningen inom Klimatklivet just nu”, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet.