Ikea satsar på storskalig havsbaserad vindkraft

Ikea meddelar att de har köpt in sig i tre stora havsbaserade vindkraftsprojekt i södra och mellersta Sverige. Satsningen har potential att nå en installerad effekt på 9 000 megawatt. I skrivande stund, måndag 29 augusti, ligger hela Sveriges elproduktion strax under 20 000 megawatt. De tre projekten ligger i elområdena 3 och 4, där elpriserna slagit rekord på rekord under den senaste tiden.

”Tack vare detta samarbete med OX2 tar vi ytterligare ett kliv mot att minska vårt klimatfotavtryck inte bara i vår egen verksamhet utan i hela i vår värdekedja. De tre utvecklingsprojekten är ett led i vår ambition att öka våra globala investeringar i förnybar energi från dagens dryga 3 miljarder euro till 6,5 miljarder euro till år 2030”, säger Peter van der Poel, vd för Ingka Investments, som är en del av Ikea, i en kommentar.

Enligt bolaget är det stabila vindar, relativt grunt vatten och närhet till elnätet som gör projekten så lovande. Nästan alla vindkraftsansökningar inom de tre projekten har lämnats in. Innan affären helt går i lås ska myndigheterna dock konkurrenspröva transaktionen.

Sen tidigare äger koncernen 575 vindkraftverk i 17 länder och mer än en miljon solpaneler i olika solelsparker och på lager- och varuhustaken.