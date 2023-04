Energi

Konflikten mellan vindkraften och Försvarsmakten: ”Klimatkrig är också ett säkerhetshot”

Publicerad: 21 april 2023, 09:05



Jens Wenzel Kristoffersen militär analytiker, Anders Odell FOI och Mathilda Karlsson WWF var överens om att vindkraft till havs behövs. Foto : We Don't Have Time

Ska det rulla på, så måste ministrar med ansvar för energi, klimat och försvar träffas och fastställa mål. Det var en av slutsatserna från mötet med representanter för olika vindkraftsintressen, vid ett seminarium under klimatveckan arrangerat av We Don’t Have Time.

Kerstin Lundell

På plats under ett seminarium om vindkraft, anordnat av We Don’t Have Time, fanns företrädare för naturintressen, WWF, vindkraftsindustrin och experter på det militära. De kom fram till att alla

