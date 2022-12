Regeringen vill pausa miljöprövningar av vattenkraften i ett år

Regeringen vill att alla de miljöprövningar av svenska vattenkraftverk som ännu inte har påbörjats ska skjutas fram ett år, det här meddelade i dag klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) samt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en gemensam pressträff. Förslaget skickas nu ut på remiss och ska snabbehandlas.

”Ansökningar som skulle ha lämnats in den 1 februari 2023 ska i stället lämnas in den 1 februari 2024. Alla senare inplanerade prövningsdatum skjuts också fram ett år”, förklarade Romina Pourmokhtari under pressträffen.

Att de svenska vattenkraftverken ska miljöprövas handlar i grunden om att en mycket liten del har miljöanpassats till moderna miljökrav. Men regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna ser miljöprövningarna som problematiska då de befarar minskad elproduktion, och i Tidöavtalet skrevs det därför in att ”omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen”.

Inte oväntat har flera kritiska röster hörts efter dagens besked. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, skriver exempelvis på Twitter:

”Vi beklagar djupt att regeringen väljer att pausa miljöprövningarna av vattenkraften trots att riksdagens beslut 2019 om att införa moderna miljökrav på svensk vattenkraft togs efter en ingående dialog mellan berörda aktörer. Miljöanpassningarna är helt avgörande för att arter som ål och lax ska kunna återhämta sig.”

Se pressträffen